Dikili’de Cumhuriyet’in 102. yılı, kortej yürüyüşü, konserler ve kültürel etkinliklerle coşkuyla kutlandı. Bülent Ecevit Meydanı’ndan başlayan kortej, Atatürk Meydanı’nda sona erdi ve Türk bayrakları ile Atatürk posterleri eşliğinde gerçekleştirildi.

Dikili’deki Cumhuriyet Korteji, yoğun vatandaş katılımıyla gerçekleşti. Yürüyüş sonrasında sahneye İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür Orkestrası’ndan Enes Kunduracı, Türk Halk Müziği Orkestrası’ndan Burak Maral ve Kültür Orkestrası’ndan Özlem Menokan çıktı. Ziyaretçiler, konserlerle 29 Ekim coşkusunu doyasıya yaşadı.

Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, kutlamalarda yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Cumhuriyetimizin 102. yılını gururla kutladığımız bu anlamlı günde sizlerle olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. 29 Ekim 1923, ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir!’ sözünün eyleme dönüştüğü gündür. Kadim topraklarımız, özgürlük ve bağımsızlığa inanmış bir ulusun yeniden doğuşuna tanıklık etti. Bu doğuşun öncüsü, ‘Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir’ diyen Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür.

102 yıl sonra bugün de aynı heyecanı yaşıyoruz. Cumhuriyet, sadece bir yönetim biçimi değil, bir yaşam biçimidir. Kadının özgürce gülüşünde, çocuğun okul yolunda, gencimizin kurduğu hayalde Cumhuriyet vardır. Dikili’mizde bu değerleri yaşatarak ATA’mızın mirasına sonsuza dek sahip çıkacağız. Bu güzel kenti dayanışmayla, kardeşlikle, bilimin ve sanatın ışığında yaşatmaya devam edeceğiz.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu toprakları bize vatan yapan tüm kahramanlarımızı özlem ve rahmetle anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. Cumhuriyet coşkusunu yüreğinde hisseden tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Cumhuriyetimizin 102. yılı kutlu olsun.”