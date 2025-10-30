Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2020 yılında İzmir’in Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin yıl dönümünde sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Depremde 117 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Kurum, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Birlikte ağladık, birlikte ayağa kalktık. Kaybettiklerimizi hiç unutmadık ama sözümüzü tuttuk; yıkılan her evin yerine, umutla, sevgiyle, emekle yeni yuvalar kurduk. Bugün İzmirli kardeşlerimiz güvenli evlerinde, huzurla yaşamlarını sürdürüyor. İzmir Depremi’nde kaybettiğimiz vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Allah güzel ülkemize bir daha böyle acılar yaşatmasın.”

— Murat KURUM (@murat_kurum) October 30, 2025

TOKİ konutlarıyla yeni yaşam alanları kuruldu

Bakan Kurum, paylaşımında ayrıca TOKİ tarafından inşa edilen yeni konutların görüntülerinin yer aldığı bir videoya da yer verdi.

Kurum, deprem sonrası devletin tüm kurumlarıyla seferber olduğunu belirterek, yıkılan her binanın yerine modern, güvenli ve depreme dayanıklı konutlar yapıldığını vurguladı.

“Hiç unutmadık, sözümüzü tuttuk”

Kurum’un paylaşımı, sosyal medyada geniş yankı buldu. Birçok kullanıcı, deprem bölgesinde yapılan kalıcı konutlar ve devletin hızlı müdahalesiyle ilgili yorumlarda bulundu.