Resmî törenler kapsamında Dikili Atatürk Meydanı’nda çelenk sunma programı gerçekleştirildi. Törenin ardından Dikili Kaymakamı Cevat Gün, Belediye Başkanı Adil Kırgöz ve Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif İpek, Kaymakamlık Makamı’nda vatandaşların tebriklerini kabul etti.

Tek Yürek Yürüyüş

Dikili Belediyesi’nin organize ettiği Zafer Yürüyüşü’nde siyasi parti temsilcileri, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar bir araya gelerek büyük bir dayanışma örneği sergiledi. Bülent Ecevit Meydanı’ndan başlayan yürüyüş, 75. Yıl Parkı’nda sona erdi. Yürüyüş boyunca vatandaşlar balkonlarından Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle korteje destek verdi.

Konserle Bayram Coşkusu

75. Yıl Parkı’nda düzenlenen etkinlikte sahne alan Grup Destan, sevilen şarkılarıyla katılımcılara keyifli anlar yaşattı. Vatandaşlar konser boyunca bayram coşkusunu doyasıya hissetti.

“Milletin Egemenliği Hiçbir Güce Teslim Edilemez”

Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, konuşmasında 30 Ağustos Zaferi’nin önemine vurgu yaptı:

“30 Ağustos 1922’de kazanılan Başkomutanlık Meydan Muharebesi, sadece askeri bir zafer değil; milletimizin kendi geleceğine sahip çıktığının simgesidir. Bu büyük mücadele, işgali sona erdirmekle kalmamış, Cumhuriyetimizin temellerini atmış ve tam bağımsız Türkiye’nin yolunu açmıştır. 103 yıl geçmesine rağmen bu zaferin anlamı değişmemiştir. Bugün bizler, demokrasiyi, hukuku ve halk iradesini koruyarak, Atamızın bize emanet ettiği Cumhuriyeti gelecek kuşaklara aktarmakla sorumluyuz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımız için canını feda eden tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum. Yaşasın tam bağımsız, laik Türkiye Cumhuriyeti!”

Dikili, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı birlik ve gurur içinde kutlayarak, tarihî bir güne imza attı.