Siteler Mahallesi’nde son durağa toplanan vatandaşlar, ellerinde meşale ve Türk bayraklarıyla yürüyüşe geçti. Katılımcılar, Mithatpaşa Caddesi, Siteler Mahallesi ve Yalı Mahallesi İsmail Kandemir Sahil Yolu boyunca 10. Yıl Marşı ve İzmir Marşı’nı hep bir ağızdan seslendirdi. Etkinliğe Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Devrim Seyrek, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda Güzelbahçeli katıldı.

“Emperyalist güçlere karşı verilen mücadelenin zaferi”

Kutlamalarda konuşan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, 30 Ağustos’un tarihî önemine değindi:

“30 Ağustos 1922, milletimizin emperyalist güçlere karşı verdiği mücadelenin zaferle taçlandığı gündür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kazanılan bu zafer, sadece askeri bir başarı değil; bağımsızlığımıza ve Cumhuriyetimize giden yolu açan dönüm noktasıdır. Bizlere düşen görev, aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizin mirasına sahip çıkarak Cumhuriyetimizi sonsuza kadar yaşatmaktır. Bugün, 103 yıl önce ‘Ya istiklal ya ölüm!’ diyerek ayağa kalkan milletimizin torunları olarak, aynı inançla demokrasimizi ve özgürlüklerimizi korumaya devam edeceğiz.”

Yürüyüşün ardından Karadeniz ezgileri eşliğinde devam eden kutlamalarda, vatandaşlara balık ekmek ikram edildi. Güzelbahçe, 30 Ağustos’un 103. yılını birlik, dayanışma ve gurur içinde kutlayarak tarihi bir gün yaşadı.