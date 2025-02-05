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Aliağa'da deprem toplanma alanları nerede? İşte Aliağa'daki güvenli alanlar!

Aliağa'da deprem toplanma alanları nerede? İşte Aliağa'daki güvenli alanlar!

Dikili ’deki afet ve acil durum toplanma alanları şu şekilde sıralandı:

İzmir’in Dikili ilçesinde olası afetlere karşı güvenli toplanma alanları belirlendi. Vatandaşların bu alanları önceden öğrenerek afet durumlarında bilinçli hareket etmeleri önem taşıyor.

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