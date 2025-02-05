İzmir’in Dikili ilçesinde olası afetlere karşı güvenli toplanma alanları belirlendi. Vatandaşların bu alanları önceden öğrenerek afet durumlarında bilinçli hareket etmeleri önem taşıyor.
Mahalle mahalle toplanma alanları
Dikili’deki afet ve acil durum toplanma alanları şu şekilde sıralandı:
- Bademli Mahallesi: Çamlık (11 Sokak)
- Bahçeli Mahallesi: Bahçeli Mahallesi Okul Bahçesi
- Cumhuriyet Mahallesi: Eğitim Alanı, 302 Sokak Futbol Sahası, Bahriye Üçok Caddesi Yeşil Alan
- Çağlan Mahallesi: Mustafa Kemal Meydanı
- Çandarlı Mahallesi: Okul Alanı, Sucu Hafız Caddesi Park Alanı, Stad Caddesi Futbol Sahası
- Çukuralan Mahallesi: Çukuralan Mahallesi Meydanı
- Deliktaş Mahallesi: Meydan Alanı
- Demirtaş Mahallesi: Atatürk Meydanı
- Denizköy Mahallesi: Mahalle girişi sağ taraf
- Esentepe Mahallesi: Okul Bahçesi
- Gazipaşa Mahallesi: Eğitim Alanı
- Gökçeağıl Mahallesi: Atatürk Meydanı
- İslamlar Mahallesi: Meydan Alanı
- Kabakum Mahallesi: Atatürk Meydanı, Cami ve çevresi
- Katıralanı Mahallesi: Cami Yanı, Atatürk Caddesi
- Kıratlı Mahallesi: Atatürk Meydanı, Cumhuriyet Caddesi
- Kıroba Mahallesi: Cami ve çevresi, Demirciler 2. Sokak
- Kızılçukur Mahallesi: Mahalle Meydanı
- Kocaoaba Mahallesi: Atatürk Meydanı
- Merdivenli Mahallesi: Mahalle Meydanı
- Nebiler Mahallesi: Okul Bahçesi
- Salihler Mahallesi: Düğün Salonu ve çevresi, Uçar İş Merkezi önü, Halk Eğitimciler Sitesi önü
- Salimbey Mahallesi: Cumhuriyet İlkokulu Bahçesi, Çamlık Alanı
- Samanlık Mahallesi: Mahalle Meydanı
- Uzunburun Mahallesi: Cami Meydanı
- Yahşibey Mahallesi: Mahalle Meydanı
- Yaylayurt Mahallesi: Cemevi Önü
- Yenice Mahallesi: Mahalle Meydanı
Kaynak: HABER MERKEZİ