Arjantin’de yaşayan Türk tiyatro oyuncusu Nedim Serkan Durak, bir süredir kayıptı. Ailesi ve arkadaşları, 55 yaşındaki oyuncudan haber alamayınca Arjantin polisi arama çalışmaları başlattı. Ancak acı haber, Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nin sosyal medya hesabından duyuruldu.

"Nedim Serkan Durak'ı kaybettik"

Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nin X (eski Twitter) hesabından yapılan açıklamada, “Nedim Serkan Durak'ı kaybettik. Nâzım dostu, NHKM eski emektarlarından sevgili Nedim Serkan Durak'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz” ifadesine yer verildi. Paylaşımda, “Yalnız ve çaresiz hissettirerek insanları hayatından vazgeçecek noktaya getiren bu düzeni mutlaka değiştireceğiz” şeklinde de bir mesaj verildi.

Nedim Serkan Durak’ın ölüm nedeni henüz ailesi tarafından açıklanmadı, ancak Arjantin’de kaybolduktan sonra yapılan arama çalışmaları sonuçsuz kaldı ve üzücü haber geldi.