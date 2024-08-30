Dikili’de bu yıl 38.’si düzenlenen Kültür, Demokrasi ve Emek Festivali, renkli etkinliklerle devam ediyor. Çocuklar için özel hazırlanan etkinliklerden plaj voleybolu turnuvalarına, tiyatro gösterilerinden eğlenceli performanslara kadar geniş bir yelpazede aktiviteler sunan festival, hem çocukları hem de yetişkinleri mutlu ediyor.

Plaj voleybolu turnuvalarında büyük heyecan

Dikili Belediyesi Sadi Erdem Plaj Sporları Tesisi’nde düzenlenen çocuk plaj voleybolu turnuvası ve 4. Dikili Plaj Voleybolu Halk Turnuvası, festivalin en heyecanlı etkinliklerinden biri oldu. Turnuvada farklı yaş gruplarından takımlar kıyasıya rekabet ederken, izleyiciler de tribünleri doldurarak takımlarına destek verdi. Dereceye giren takımların ödülleri, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz tarafından takdim edildi. Başkan Kırgöz, “Sporun birleştirici gücünü festivalimize taşıdık, katılan tüm takımları tebrik ediyorum” dedi.

Çocuklara özel gösteriler

Kadın Hakları Parkı’nda sahnelenen “Kırmızı Başlıklı Kurt” adlı çocuk gösterisi, minik izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı. Eğlenceli ve öğretici mesajlarıyla dikkat çeken gösteri, çocuklara keyifli anlar yaşattı. Festival boyunca çocuklar için farklı etkinliklerin süreceği belirtilirken, aileler de bu tür organizasyonların çocuklar için büyük bir kazanım olduğunu vurguladı.

Sanat dolu bir akşam

Festivalin ikinci gününde sahnelenen “Bir Baba Hamlet” adlı tiyatro oyunu ise sanatseverlerden tam not aldı. Ünlü oyuncular Şevket Çoruh ve Günay Karacaoğlu’nun performans sergilediği gösteri, 75. Yıl Parkı’nda gerçekleşti ve vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Sahne performansları ve mizahi anlatımıyla dikkat çeken oyun, izleyenlerden büyük alkış aldı. Sanat dolu bu akşamda, tiyatronun gücü bir kez daha gözler önüne serildi.