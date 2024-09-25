Dikili, gençlerin iş bulma umudunu artıracak projelerle dolup taşıyor. Belediye Başkanı Adil Kırgöz’ün öncülüğünde gerçekleştirilen iş görüşmeleri, gençleri sosyal ve ekonomik hayata kazandırmayı hedefliyor. Dikili Belediyesi, ilçe çevresindeki firmalarla işbirliği yaparak, gençler için önemli fırsatlar sunuyor.

İstihdam köprüsü: Gençler için yeni fırsatlar

Dikili Belediyesi, gençlerin kariyerlerine yön verecek istihdam projeleriyle dikkat çekiyor. Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen iş görüşmeleri, gençlerin gelecekteki iş yaşamlarına adım atmalarına yardımcı oluyor. Bu süreç, yerel firmalarla kurulan işbirlikleri sayesinde hız kazanıyor.

Kırgöz'den gençlere önemli mesajlar

Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, gençlerin ilçeye dinamizm kattığını belirterek, “Gençlerimizi çok önemsiyoruz. Kurmuş olduğumuz istihdam köprüsüyle onlara kariyer yapma fırsatını sunuyoruz” dedi. Başkan Kırgöz, işsizlik sorununu çözmek için kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

İşbirlikleri ve projeler

İşbirlikleri sayesinde Dikili’de birçok genç, istihdam fırsatlarına erişim sağlıyor. Belediye, düzenlediği etkinliklerle hem gençleri hem de yerel firmaları bir araya getiriyor. Bu tür projelerin, gençlerin sosyal ve ekonomik yaşama katılımını artırması bekleniyor.

Dikili Belediyesi'nin gençlere yönelik istihdam projeleri, işsizlik sorununu çözmek ve gençleri iş yaşamına kazandırmak için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Adil Kırgöz’ün liderliğindeki bu girişim, gençlerin gelecekteki kariyerleri için umut vaat ediyor.