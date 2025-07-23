Nazilli Belediyesi vatandaşları sıcak hava konusunda uyardı

Nazilli Belediyesi, 27 Temmuz 2025 Pazar günü hava sıcaklıklarının 46 dereceye kadar yükseleceğini duyurarak vatandaşlara önemli bir uyarıda bulundu. Belediyenin sosyal medya hesaplarından, meydandaki dev ekranlardan ve yapılan anonslarla halk bilgilendirildi.

Sıcaklık 46 dereceye çıkacak, nem düşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahmin raporuna göre, bölgede hava sıcaklıkları 46 dereceye ulaşacak. Nem oranının %7’ye kadar düşmesi ve rüzgar hızının 50 km/saate kadar çıkması bekleniyor. Bu durum, orman yangını riskini ciddi şekilde artırıyor.

Yangın riskine karşı önlem çağrısı yapıldı

Nazilli Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, “Söz konusu meteorolojik koşullar yangın riskini artırdığından halkımızın gerekli tedbirleri alması ve bu konuda duyarlı olması önemle rica olunur” denildi. Vatandaşların açık alanlarda ateş yakmamaları, sigara izmaritlerini doğaya bırakmamaları ve olası riskleri 112’ye bildirmeleri istendi.

Belediye bilgilendirmeye devam edecek

Nazilli Belediyesi, sıcak hava dalgası süresince bilgilendirme çalışmalarına devam edecek. Yetkililer, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan bireylerin günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmamaları gerektiğini hatırlattı.