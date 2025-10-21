İzmir Dikili’de Şehit Cengiz Topel İlkokulu’nda 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin birleştirilmesi ve öğretmenlerin norm kadrosu fazlası nedeniyle tayin edilecek olması köy sakinlerini ve velileri ayağa kaldırdı.

Veliler ve köy sakinleri tepkili

İzmir’in Dikili ilçesi Deliktaş Köyü’nde yer alan Şehit Cengiz Topel İlkokulu’nda, 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin birleştirilmesi ve öğretmenlerin norm fazlası sebebiyle başka okullara tayin edilmesi, veliler arasında ciddi tepkiye yol açtı.

Köy sakinleri, alınan kararın eğitim hakkını fiilen sona erdirdiğini belirterek yetkililere çağrıda bulundu.

Veliler, yaptıkları açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Köyümüzde yıllardır eğitim veren Şehit Cengiz Topel İlkokulu, yalnızca 4 öğrenci eksik olduğu gerekçesiyle birleştirilmiş sınıf uygulamasına geçirildi. Bu karar, köyümüzde eğitimin fiilen bitmesi anlamına gelmektedir.”

36 öğrencinin velisi, eğitim kalitesinin düşeceği gerekçesiyle çocuklarını ilçeye taşımayı düşündüklerini ifade etti.

Veliler, öğretmenlerin başka okullara tayin edilmesinin eğitimi geri dönüşsüz şekilde zayıflatacağını vurguladı.

Açıklamada, köy okullarının kapanmasının şehirlerde sınıf yoğunluğunu artırdığı ve eşitlik ilkesine aykırı bir uygulama olduğu belirtildi.

“Biz bugün burada ne siyaset yapıyoruz, ne gösteri. Sadece çocuklarımızın eğitim hakkını savunuyoruz. Bu hakkı elimizden alan kararı kabul etmiyoruz.”

Eğitim hakkı ve sağlık riskleri

Veliler, okulun kapanması hâlinde çocukların öğle aralarını dışarıda ve sağlıksız koşullarda yemek zorunda kalacağını, bunun aile bütçelerine ek yük getireceğini belirtti.

Ayrıca bir öğretmenin Dikili ilçesine tayin edildiği, köyde eğitim kalitesinin geri dönülemez şekilde zayıfladığının somut göstergesi olarak ifade edildi.

Veliler, yetkililere şu çağrılarda bulundu: