İzmir’in Dikili ilçesinde kurulan ve Türkiye’nin ilk Dünya Bankası destekli organize tarım bölgesi olan Dikili Jeotermal Isıtmalı Sera Organize Tarım Bölgesi (OTB), 65 milyon dolarlık finansman desteğiyle yeni bir döneme giriyor. Projenin başlangıcında 30 milyon dolar olarak açıklanan destek, projenin büyüklüğü ve potansiyeli nedeniyle iki katına çıkarıldı.



Türkiye’nin ilk ve tek Dünya Bankası destekli OTB’si

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, bu desteğin İzmir ve Türkiye tarımı için tarihi bir önem taşıdığını belirtti. Özgener, “Bu yatırım, projemize ve kentimize duyulan güvenin açık göstergesidir” dedi.

Proje sadece Türkiye için değil, Avrupa için de örnek

Toplam 3 milyon metrekareyi aşkın alanda kurulan Dikili OTB; jeotermal enerji, ileri teknoloji, yenilenebilir enerji sistemleri ve entegre üretim modeliyle Türkiye ve Avrupa’nın en büyük teknolojik sera üslerinden biri olmayı hedefliyor.

Yüksek istihdam ve çevreci yaklaşım

Projenin tamamlanmasıyla birlikte yılda 80 bin ton kaliteli yaş sebze ve meyve üretimi gerçekleştirilmesi, 3.500 kişilik istihdam sağlanması ve bu istihdamın %75’inin kadınlardan oluşması planlanıyor. Özgener, “Bu bölge sadece bir üretim merkezi değil, aynı zamanda bir kalkınma ve dönüşüm alanı olacak” dedi.

Altyapı ihalesi yapıldı

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve OTB Başkanı Mehmet Şahin Çakan, 25 Temmuz Cuma günü altyapı yapım ihalesinin gerçekleştirildiğini duyurdu. İhale; atık su, yağmur suyu, elektrik, telekomünikasyon, kuşaklama kanalı ve ısıtma sistemlerini kapsıyor. Çakan, “Katılımcıların üretime başlaması için tüm zemini hazırlıyoruz. İlk mahsulleri en kısa sürede almak istiyoruz” dedi.

Enerji ve sürdürülebilirlik odakta

Dikili OTB, GES, RES ve biyogaz sistemleri ile tamamen çevreci ve sürdürülebilir bir üretim modeli sunuyor. Projede aynı zamanda ileri biyolojik atık su arıtma tesisi, eğitim merkezi, sanayi alanları ve sosyal hizmet alanları da yer alıyor.

Teşekkür mesajı: Projeye devlet desteği

Özgener, projeye destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban ve çok sayıda yetkiliye teşekkür ederek, projenin Türkiye tarımı açısından stratejik bir adım olduğunu vurguladı.