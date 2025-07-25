TFF 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Karşıyaka, Menemen FK forması giyen 25 yaşındaki kanat oyuncusu Erhan Öztürk’ü kadrosuna kattı. Kulüp, transferi sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamayla duyurdu.



Kadro güçlendirilmeye devam ediyor

Yeni sezonda 3. Lig 4. Grup'ta şampiyonluk hedefleyen Karşıyaka, transfer hamlelerine hız kesmeden devam ediyor. Dış transferde şimdiye kadar 7 futbolcuyu renklerine bağlayan yeşil-kırmızılı ekip, son olarak Erhan Öztürk ile anlaşma sağladı.

Resmî açıklama geldi

Karşıyaka Spor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Kulübümüz, geçtiğimiz sezon Menemen FK forması giyen 25 yaşındaki kanat oyuncusu Erhan Öztürk ile anlaşmaya varmıştır. Erhan Öztürk’e hoş geldin diyor, yeşil-kırmızı armamız altında başarılarla dolu bir sezon diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Transferde yoğun tempo

Karşıyaka, dış transferde Erol Zöngür, Alpay Eroğlu, Mehmet Güneş, Mücahit Arslan, Hamza Küçükköylü, Harun Kaya ve Tunay Meral ile anlaşmıştı. Ayrıca altyapıdan yetişen Berat Şahin ve Selim Demirci ile profesyonel sözleşme imzalanarak A takıma kazandırıldı.

Erhan Öztürk kimdir?

Erhan Öztürk, geçtiğimiz sezon Menemen FK formasıyla mücadele etti. Kanat pozisyonunda görev alan 25 yaşındaki oyuncu, hız ve çevikliğiyle dikkat çekiyor. Kariyerinde birçok 2. ve 3. Lig takımında forma giyen Öztürk’ün, Karşıyaka’ya katkı sağlaması bekleniyor.