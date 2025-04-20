Dikili Belediyesi tarafından başlatılan voleybol kursuna 190’ı kız, 45’i erkek olmak üzere toplam 235 öğrenci kayıt yaptırdı. Kursun tanıtım toplantısı Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Tanıtım toplantısına yoğun katılım

Dikili Belediyesi Voleybol Kursu’nun tanıtım toplantısına, öğrenci ve velilerin yanı sıra Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, Dikili Belediyespor Kulübü Başkanı Aytekin Arslan, Voleybol Şube Sorumlusu Fazlı Şekerkaya ve Antrenör Derya Balkaya katıldı. Toplantıda, kurs programı ve hedeflerle ilgili bilgi verildi.

"Sporla büyüyen bir nesil için çalışıyoruz"

Toplantıda konuşan Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, çocukların ve kadınların sporda ön planda olması gerektiğini belirtti. Kırgöz şöyle konuştu:

“Belediyemiz bünyesinde açacağımız voleybol kursunun tanıtım toplantısını büyük bir heyecan ve ilgiyle gerçekleştirdik. Dikili’de her çocuğumuzun sporla, sanatla iç içe büyüdüğü bir gelecek hayaliyle çıktığımız yolda büyük bir dayanışma örneği gösteriyoruz. Bu hayale ortak olan ve çocuklarını bize güvenle emanet eden tüm ailelere teşekkür ediyorum.”

235 öğrenciyle start veriliyor

Voleybol kursuna 190 kız, 45 erkek öğrenci kayıt yaptırdı. Kurslar, uzman antrenörler eşliğinde sürdürülecek. Belediyeden yapılan açıklamada, kursun çocukların hem fiziksel hem sosyal gelişimlerine katkı sağlamasının hedeflendiği belirtildi.