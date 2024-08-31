Dikili’de bu yıl 38’incisi düzenlenen Kültür, Demokrasi ve Emek Festivali, 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusuyla sona erdi. Üç gün süren festivalin son gününde spor, sanat ve kültür etkinlikleri büyük ilgi gördü. Bülent Ecevit Meydanı’ndan başlayıp 75. Yıl Parkı’nda son bulan Zafer Korteji’ne binlerce kişi katıldı. Festival, alternatif rock grubu Pinhani’nin coşkulu konseriyle noktalandı.

Airbadminton şampiyonası

Festivalin son gününde, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle Dikili Belediyesi Sadi Erdem Plaj Sporları Tesisi’nde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı Airbadminton İl Şampiyonası, Türkiye’de ilk kez Dikili’de yapıldı. Etkinlikte konuşan Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, sporculara başarı dileklerinde bulundu. Ayrıca, “Zafere Pedal Çeviriyoruz” temalı bisiklet turuna çok sayıda vatandaş katılarak Dikili sokaklarında zafer coşkusunu yaşattı.

Sanat ve eğlence bir arada

Kadın Hakları Parkı’nda düzenlenen karikatür, heykel, yazarlık ve şiir atölyeleri ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Tiyatro gösterileri ve çocuk oyunları, özellikle minik katılımcıların ilgisini çekerken, Başkan Adil Kırgöz çocuklara pamuk şeker ikram ederek mutluluklarına ortak oldu.

Dikili Belediyesi öncülüğünde düzenlenen Zafer Korteji, Bülent Ecevit Meydanı’ndan başlayarak 75. Yıl Parkı’nda son buldu. Ellerinde bayraklarla korteje katılan vatandaşlar, marşlar eşliğinde yürüyerek zafer coşkusunu yaşadı.

Pinhani konseriyle zirveye ulaşan festival coşkusu

Festivalin kapanışında sahne alan Pinhani, sevilen şarkılarıyla alandaki binlerce kişiye unutulmaz anlar yaşattı. Coşkulu kalabalığa seslenen Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, “Özgürlüğümüze, bağımsızlığımıza vesile olan 30 Ağustos Zafer Bayramı’mız kutlu olsun. Festivalimizi çocuklarımıza ve gençlerimize armağan ediyorum. Bizi yalnız bırakmayan tüm yurttaşlarımıza teşekkür ediyorum” diyerek duygu dolu bir konuşma yaptı.