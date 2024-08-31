Ticaret Bakanlığı, Türkiye’nin 2024 yılı ikinci çeyreğinde hizmet ihracatında G20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülke olduğunu duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye’nin hizmet ihracatının yılın ilk yarısında önemli bir artış gösterdiği ve bu alanda lider konumda olduğu vurgulandı.

Açıklamaya göre, Türkiye, Cumhuriyetimizin 100. yılında 101,7 milyar dolar hizmet ihracatı gerçekleştirerek dünya genelinde hizmet ihracatından yüzde 1,29 pay alarak 22. sıraya yükseldi. 2024 yılının ilk altı ayında ise hizmet ihracatında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,5 oranında artış sağlanarak 47,2 milyar dolara ulaşıldı. Aynı dönemde hizmet ithalatı ise yüzde 11,8 artışla 23,1 milyar dolar oldu. Bu sonuçla Türkiye, hizmet ticaretinde ortalama yüzde 50 düzeyinde bir ticaret fazlası elde etti.

OECD raporuna göre türkiye lider konumda

İktisadi İş Birliği ve Gelişme Teşkilatı (OECD) tarafından yayımlanan 2024 yılı ikinci çeyrek uluslararası ticaret istatistikleri raporuna göre, Türkiye G20 ülkeleri arasında hizmet ihracatı artışında ilk sırada yer aldı. Raporda, Türkiye'nin hizmet ihracatında bir önceki çeyreğe göre en yüksek artışı gerçekleştirdiği, ayrıca hizmet ithalatı artışının en fazla daraldığı ülke olduğu belirtildi.

G20 ülkeleri genelinde 2023 yılının ikinci çeyreğinde hizmet ihracatı yüzde 1,9 artış gösterirken, Türkiye’de bu artış yüzde 4,7 olarak gerçekleşti. Aynı dönemde, G20 ülkelerinde hizmet ithalatı yüzde 1,1 artış gösterirken, Türkiye'de hizmet ithalatında yüzde 3 daralma yaşandı.

Hizmet sektörüne dev destek

Ticaret Bakanlığı, hizmet ihracatını desteklemek amacıyla önemli adımlar attı. 2023 yılında hizmet ihracatçılarına yönelik destek bütçesi 2,5 milyar TL iken, 2024 yılında bu bütçe 5,1 milyar TL’ye çıkarıldı. Ağustos 2024 itibarıyla, 3,9 milyar TL’lik destek ödemesi hizmet ihracatçılarına sunuldu. Bakanlık, hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren firmaları küresel markalar haline getirmek ve Türkiye’nin hizmet ihracatındaki başarısını sürdürmek için bu desteklerin devam edeceğini duyurdu.