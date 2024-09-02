İzmir Enternasyonal Fuarı, bu yıl "Zamanın ötesine geçiyoruz." sloganıyla teknoloji teması altında kapılarını açarken, Dikili Belediyesi de Belediyeler Sokağı'nda dikkat çeken bir stant ile katılım sağladı. 9 Eylül 2024 tarihine kadar sürecek olan fuar boyunca Dikili Belediyesi standında, Dikili'nin köylerinde özenle dokunan dünyaca ünlü Yağcıbedir Halıları, belediyenin kadın kursiyerlerinin el emeği çini, seramik ve keçe ürünleri sergileniyor. Aynı zamanda, Dikili’nin muhteşem koyları da ziyaretçilere tanıtılırken, coğrafi işaret tescili almış olan Bademli'nin ünlü koruk suyu misafirlere ikram ediliyor.

Dikili'nin tanıtımına büyük önem veriliyor

Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, Dikili’nin hak ettiği marka değerine ulaşması için tanıtım faaliyetlerine büyük önem verdiklerini vurguladı. Başkan Kırgöz, “Dikili Belediyesi olarak her yıl İzmir Enternasyonal Fuarı’nda yerimizi alarak kentimizin turistik ve kültürel değerlerini tanıtıyoruz. Bu yıl fuarın onur konuğu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu ile bir araya gelme fırsatımız oldu. Bu imkanı bize sunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cemil Tugay'a teşekkür ediyorum. 30 Ağustos-9 Eylül tarihleri arasında tüm yurttaşlarımızı standımıza bekliyoruz.” dedi.