Türkiye’de milyonlarca vatandaşın farkında olmadığı ya da yıllardır unuttuğu birikmiş paralar, E-Devlet üzerinden yapılacak basit bir sorgulama ile öğrenilebiliyor. İade ödemelerinden yatırım fonlarına kadar birçok kalem, sadece birkaç dakika içinde kontrol edilebiliyor.

Sosyal medyada bir kullanıcının paylaştığı videoyla gündeme gelen yöntem, kısa sürede binlerce kişiye ulaştı. Vatandaşların ilgisini çeken paylaşımda, “Dün gösterdiğim yöntemle 700 liradan 350 bin liraya kadar değişen tutarlarda parası olan kişiler gördüm” ifadelerine yer verildi.

İki Adımda Sorgulama Yapılıyor

E-Devlet üzerinden birikmiş paraları görmek için yapılması gereken işlemler oldukça basit:

Takasbank Sorgulaması: E-Devlet arama bölümüne “Takasbank” yazıldığında, kişilerin üzerine kayıtlı emeklilik, yatırım fonu veya iade ödemeleri listeleniyor. Ancak bireysel emeklilik hesabındaki tutarların çekilmesi halinde sistemin iptal edilebileceği hatırlatılıyor.

Şahıs Ödemeleri: Arama kısmına “Şahıs ödemeleri” yazıldığında ise kurumlar veya şahıslar tarafından gönderilen fakat vatandaşın eline ulaşmamış ödemeler görüntülenebiliyor. Bu paralar, banka hesabına aktarılabiliyor ya da PTT şubelerinden teslim alınabiliyor.

BES İçin Uyarı

Uzmanlar, bireysel emeklilikten kaynaklanan tutarların sorgulama ekranında görünebileceğini ancak bu paraların çekilmesi halinde sistemin sonlandırılacağını belirterek dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.

Vatandaşların unutulan ya da fark edilmeyen bu paraları düzenli aralıklarla sorgulaması, herhangi bir hak kaybının önüne geçiyor.