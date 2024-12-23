Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından yürütülen Ulusal Staj Programı'nın 2025 yılı başvuruları başladı. Başvurular, Kariyer Kapısı platformu üzerinden alınacak ve son başvuru tarihi 28 Şubat 2025 olarak belirlendi. Program, 2019 yılından bu yana düzenleniyor ve bugüne kadar 1 milyon 250 bin öğrenci başvuru yaparak, 800 bin öğrenciye staj imkanı sunuldu. Ayrıca, programa 5 binin üzerinde kamu kurumu ve 2 binden fazla özel sektör kuruluşu da dahil oldu.

Gençlere kariyer fırsatları

Ulusal Staj Programı, gençlerin iş dünyasına hazırlık sürecini desteklemeyi ve nitelikli iş gücü yetiştirmeyi hedefleyen önemli bir model olarak öne çıkıyor. Programda, adayların akademik, mesleki, sanatsal, sosyal ve sportif becerileri göz önünde bulundurularak değerlendirilmekte olup, kimlik bilgileri gizli tutuluyor ve sadece yetkinliklere odaklanılıyor.

Başvurular Kariyer Kapısı üzerinden yapılacak

Başvurular, e-Devlet entegrasyonu ile çalışan milli dijital platform Kariyer Kapısı üzerinden yapılacak. Program, Türkiye, KKTC ve yurt dışındaki üniversitelerde örgün eğitim gören ve 1 Ocak 2025 itibarıyla 35 yaşını doldurmamış lisans, ön lisans veya yüksek lisans/doktora eğitimine devam eden Türk vatandaşı ya da Mavi Kart sahibi öğrencilere açık. Lisans programlarında eğitim gören adayların 2, 3 ya da 4. sınıfta, ön lisans öğrencilerinin ise 1. ya da 2. sınıfta olmaları gerekmektedir.

Yeni Yapay Zeka Destekli Uygulama: FARUK

2024 itibarıyla başvuru sürecinde yenilikler de hayata geçirildi. FARUK adında yapay zeka destekli bir sistem, adayların yüklediği belgeleri inceleyerek olası hataları tespit edecek. FARUK, yanlış veya eksik belgeler konusunda başvuru sahiplerini bilgilendirerek, hataların tekrarını önlemeyi amaçlıyor. Bu teknoloji, başvuru süreçlerinin şeffaflığını artırırken, adayların deneyimlerini iyileştirmeyi hedefliyor.

Başvuru yapacak öğrenciler, detaylı bilgilere ve duyurulara Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ve Ulusal Staj Programı resmi sitesi üzerinden ulaşabilecekler.