Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) genellikle çocuklarla ilişkilendirilir, ancak bu bozukluk yetişkinleri de etkileyebilir. Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Cemil Çelik, yetişkinlerde DEHB’nin nasıl kendini gösterdiğini ve nasıl başa çıkılabileceğini anlatıyor.

Yetişkinlerde DEHB: Belirtiler ve zorluklar

DEHB, yetişkinlerde pek çok belirtiyle kendini gösterebilir:

Uzun Süreli Faaliyetlere İlgi Kaybı: Sürekli dikkat dağınıklığı ve motivasyon eksikliği.

Kavgacılık ve Keyfe Düşkünlük: Sık sık tartışma ve sürekli zevk arayışı.

Ses Tonu ve Davranış Kontrolü: Heyecan halinde ses tonunu ayarlayamama.

Sürekli Meşguliyet: Devamlı bir şeyle meşgul olma isteği ve çabuk sıkılma.

Keyif Verici Maddelere Yönelme: Alkol, sigara veya diğer maddelere eğilim.

Yaşına Uygun Olmayan Davranışlar: Yaşına uygun olmayan şakalar ve davranışlar.

Eşyaları Kaybetme: Sürekli eşyalarını kaybetme ve günlük işleri aksatma.

İş Yaşamında Hatalar: Ardışık hatalar yapma ve disiplin kurallarına uyumsuzluk.

Asosyallik: Sosyal ilişkilerde zorluklar ve yalnızlık.

DEHB olan yetişkinlere yaklaşım: Ne yapmalı?

DEHB, nörolojik bir temele sahiptir ve bireyler bu davranışları bilinçli olarak sergilemezler. Bu yüzden, eleştiriden ziyade anlayışlı bir yaklaşım sergilemek daha etkilidir. Hiperaktivite, çevreyi rahatsız edebilir ve bu konuda dikkatli olunmalıdır.

DEHB Tedavisinde Yeni Yöntemler

DEHB tedavisinde en sık kullanılan yöntemler şunlardır:

Uyarıcı İlaçlar: Metilfenidat gibi ilaçlar, DEHB semptomlarını yönetmede etkilidir.

Psikoeğitim ve Aile Eğitimi: Bilgilendirme ve destekleyici eğitimler.

Bilişsel Davranışçı Terapi: Davranışları değiştirmeye yönelik terapi yöntemleri.

Destek Grupları: Diğer bireylerle paylaşımlarda bulunma ve destek alma.

DEHB hakkında daha fazla bilgi ve destek için uzmanlarla iletişime geçmeyi unutmayın.