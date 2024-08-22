İzmir istikametine giden Kuzey Ege Otoyolu üzerinde, Buruncuk Tüneli’nde fan bakım çalışmaları nedeniyle trafik sol şeritten sağlanıyor.

Trafik akışı sol şeritten ilerliyor

Kuzey Ege Otoyolu’nun İzmir yönüne doğru ilerleyen sürücüler, Buruncuk Tüneli’nde yapılan fan bakım çalışması nedeniyle dikkatli olmalı. Tünelin orta ve sağ şeritlerinde devam eden bakım çalışmaları sırasında gerekli güvenlik önlemleri alınmış durumda. Trafik akışı şu an itibarıyla sol şeritten devam ettiriliyor.

Sürücülere uyarı

Çalışmanın saat 16:00’a kadar sürmesi planlanıyor. Yetkililer, bu güzergahı kullanacak olan sürücülerin hız ve şerit değişikliklerine dikkat etmeleri gerektiği konusunda uyardı.