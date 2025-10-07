Denizli'nin Pamukkale ilçesinde çöp kamyonunun çarptığı 63 yaşındaki Atiye Kabaklı olay yerinde yaşamını yitirdi.
Talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybetti
Denizli’nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen kazada, belediyeye ait bir çöp kamyonu, sokakta yürüyen bir kadına çarptı. Kaza, Karşıyaka Mahallesi’nde sabah saatlerinde yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, E.A. yönetimindeki 20 PK 294 plakalı Pamukkale Belediyesi’ne ait çöp kamyonu, geri manevra yaptığı sırada Atiye Kabaklı’ya (63) çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Atiye Kabaklı’nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Kaza sonrası olay yerine gelen yakınları gözyaşlarına boğulurken, polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.
Polis ekipleri, kazaya karışan sürücü E.A.’yı gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Atiye Kabaklı’nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kazanın ardından polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaparak güvenlik kameralarını inceledi. Kazanın oluş nedeninin belirlenmesi için geniş çaplı soruşturma sürüyor.