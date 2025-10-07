İZİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Özden Monkul Erten'in açılış konuşmasıyla başlayan çalıştayda, yeni üyeler Duygu Geçkin ve Ece Bozkurt Orhan'a İZİKAD rozetleri ve üyelik kitleri İZİKAD Başkan Yardımcısı Aybige Çalık ve Danışma Kurulu Üyesi Dilek Kalkan tarafından takdim edilerek İZİKAD ailesine katılımları kutlandı.

Yapay zekanın dönüşüm gücü uygulamalı anlatıldı

Çalıştayda, Future is Now & Yapay Zeka Akademisi Kurucusu Ozan Kanal tarafından, yapay zekânın iş dünyasındaki dönüşüm gücü uygulamalı olarak aktarıldı. Gün boyu süren interaktif oturumlarda üyeler, yapay zekâyı doğru anlama ve etkin kullanma, prompt mühendisliği, dijital asistan oluşturma ve iş süreçlerini yapay zekâ ile dönüştürme konularında bilgi ve deneyim kazandılar.

Yoğun bilgi paylaşımı ve keyifli etkileşimlerle geçen gün boyunca, üyeler hem yeni teknolojileri deneyimleyerek profesyonel gelişimlerine katkıda bulundular hem de İZİKAD çatısı altında dayanışma ve iş birliği ruhunu pekiştirdiler.

Çalıştayın sonunda eğitmen Ozan Kanal'a teşekkür plaketi ve İZİKAD Uluslararası Fotoğrafçılık Yarışması'nda birinci olan fotoğraf baskısı, İZİKAD Başkanı Özden Monkul Erten ve Sayman Üye Elif Özel tarafından takdim edildi.

Erten: 'Kadınlar Yapay Zeka alanında daha çok var olmalı'

Etkinlikte konuşan İZİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Özden Erten, katkı ve katılımlarıyla çalıştayı zenginleştiren tüm üyelere teşekkür etti. Öğrenmenin, paylaşmanın ve birlikte üretmenin gücünü bir kez daha deneyimlediklerini belirten Erten, 'Yapay zekâ artık günlük yaşamımızın ve iş süreçlerimizin içinde; bu dönüşümün gerisinde kalamayız. Kadın zekasının eş zamanlı ve çoklu düşünme becerisini hepimiz biliyoruz. Bu özelliği yapay zeka ile desteklediğimizde ortaya çıkacak sinerjinin farkındayız. O sebeple yapay zeka odaklı eğitimlere ve projelere özel bir önem veriyoruz. Bu özel günde emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyoruz' dedi.