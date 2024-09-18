Dilan Çıtak Tatlıses, 2 Aralık 1989 tarihinde İstanbul’da doğdu. Müzik ve sanatla iç içe bir yaşam sürdü ve bu alanda kapsamlı bir eğitim aldı. İlk müzik eğitimine 2003 yılında Pera Güzel Sanatlar Lisesi Müzik bölümünde yarı burslu olarak başladı. Şan branşıyla başladığı eğitimine piyano ve keman dersleri ekledi. Keman çalmayı iki yıl sürdüren Çıtak, dört yıl boyunca piyano çaldı ve piyano çalmaya devam etti. Okul süresince müzikallerde ve korolarda yer aldı, caz orkestralarında solistlik yaptı. Ayrıca Pera Tiyatro'da iki yıl oyunculuk eğitimi aldı.

2011 yılında Amerika'ya giderek dil ve müzik eğitimi aldı. Berklee College of Music'ten çeşitli ekiplerle büyük sahnelerde konserler verdi ve The Juilliard School'dan mezun Amerikalı bir vokal hocasıyla vokal çalışmaları yaptı. Bir yıl süren eğitimin ardından Türkiye’ye döndü ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İngilizce Müzikoloji bölümünü kazandı. Eğitimine bu alanda devam etti. Ayrıca, sanat okulunda keman ve piyano hocalığı yapmaktadır.

Dilan Çıtak Tatlıses, kendi projesi olan SOUL SENSATION band'in solisti olarak dikkat çekti ve İskender Paydaş'ın “Zamansız Şarkılar” projesinde vokal olarak yer aldı.

Dilan Çıtak’ın Annesi Kimdir?

Dilan Çıtak’ın annesi Işıl Çıtak’tır. 90’lı yıllarda ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses ile kısa süreli bir ilişki yaşamış olan Işıl Çıtak, bu ilişki sonucunda Dilan Çıtak’ın annesi olmuştur.