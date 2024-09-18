İzmir'de Buca’dan Bornova yönüne doğru ilerleyen bir aracın, Bornova-Aydın yol ayrımı mevkiinde orta şeritte arızalanması sonucu ciddi trafik sıkışıklığı yaşanmaya başladı. Olay yerine intikal eden güvenlik ekipleri, arızalı aracın bulunduğu alanı güvenlik şeridiyle kapatarak önlemler aldı.

Çalışmalar devam ediyor

Güvenlik ekipleri, arızalı aracın yol dışına alınması için çalışmalarına hızla devam ediyor. Araç sürücüsü, herhangi bir yaralanma yaşamadan durumu yetkililere bildirdi. Olay nedeniyle, yolun bu kısmında yoğunluk oluştuğu bildiriliyor.

Trafik yoğunluğu Kutlutaş’a kadar uzanıyor

Arızanın olduğu noktadan geriye doğru uzanan trafik yoğunluğu, özellikle Kutlutaş mevkiinde yoğunlaşmış durumda. Sürücüler, bu alanda uzun beklemelere maruz kalırken, trafiğin akışı ise yavaş ilerliyor. Yol kullanıcılarının, mümkünse alternatif güzergahları tercih etmeleri veya seyahat saatlerini gözden geçirmeleri öneriliyor.

Sürücülerin dikkatine

Yaşanan bu durum, seyahat planlarını etkileyebilir. Sürücülerin dikkatli olmaları ve yol koşullarını göz önünde bulundurarak hareket etmeleri büyük önem taşıyor.