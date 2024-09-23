Kara para aklama davasından yargılanan ve geçtiğimiz haftalarda tahliye edilen sosyal medya fenomeni Dilan Polat, eşi Engin Polat'ın cezaevinden yazdığı mektubu takipçileriyle paylaştı. Engin Polat’ın mektubunda yer alan bazı ifadeler, özellikle "Yarın gelince konuşuruz zaten yapman gerekenleri" cümlesi dikkat çekti.

Tahliye Sonrası Duygusal Paylaşım

Tahliyesinin ardından sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla gündem olan Dilan Polat, eşinin kendisine yazdığı mektubun bir bölümünü takipçileriyle paylaştı. Engin Polat, mektupta Dilan Polat’a olan sevgisini dile getirirken, "Canım sevgilim çok şükür bitti. Hepsi geçecek, bugünler de bitecek. Hiçbir şeye kafanı takma" diyerek moral vermeye çalıştı.

Mektuptaki İfade Gözden Kaçmadı

Engin Polat’ın mektubunda en çok dikkat çeken ifadelerden biri, "Seni çok seviyorum. Yarın gelince konuşuruz zaten yapman gerekenleri" oldu. Bu cümle, sosyal medya kullanıcıları tarafından çeşitli yorumlara sebep oldu ve mektubun içeriği gündemde geniş yer buldu.

"Çok Şükür Sevinçten Her Yerim Ağrıyor"

Mektubun devamında, Engin Polat duygularını şu sözlerle ifade etti: "Sevinçten her yerim ağrıyor. Dayak yemiş gibiyim. Seni çok seviyorum. Yarın gelince konuşuruz zaten yapman gerekenleri. Seni seviyorum Allah'a emanet ol."

Dilan Polat, mektubu paylaştığı gönderisinde, eşine olan sevgisini ve minnettarlığını dile getirerek, zor günlerin geride kaldığını belirtti.