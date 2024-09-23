Dilan Polat, Instagram hesabında yaptığı son paylaşımda eşi Engin Polat’ın cezaevinde namaz kılarken dizlerinin karardığını belirtti. Bu paylaşımı kısa sürede dikkat çekti ve sosyal medyada gündem oldu.

Dilan Polat, videoda Engin Polat’ın dizlerini göstererek, “Engin’in bacaklarına berces yaptım çünkü namaz kılmaktan, halı yok ya orada, böyle kararmış. Yere vuruyordun değil mi? Benim de öyle oluyordu, önce morarıyor, sonra kararıyor” ifadelerini kullandı.

Polat çifti, 'suç örgütü kurma', 'kara para aklama' ve 'yasadışı bahis' gibi suçlamalarla yargılanırken, Dilan Polat 19 Ağustos'ta, Engin Polat ise 6 Eylül'de tahliye edilmişti. Serbest kaldıktan sonra sosyal medya paylaşımlarına ara vereceğini söyleyen Dilan Polat, bu karara fazla dayanamadı.