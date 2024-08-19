Son dönemde sıkça gündeme gelen Polatlar davasında, Dilan Polat’ın tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verildi.

Tahliye kararı

Dilan Polat’ın serbest bırakılmasına ilişkin karar, avukatı Sevinç Horoz’un üst mahkemeye yaptığı itirazın sonucunda alındı. Avukat Horoz, “Tutukluğun devamı kararına karşı Ağır Ceza Mahkemesine yaptığım itiraz kabul edilmiştir. Dilan Polat'ın tahliyesine karar verilmiştir” şeklinde açıklamada bulundu.

Bu karar, vatandaşlar arasında geniş yankı uyandırırken, Dilan Polat’ın cezaevinden çıkıp çıkmadığı ve tahliye olup olmadığı konusundaki sorular sosyal medyada hızla yayıldı. Polat’ın tutuksuz yargılanmasına karar verilmesi, dava sürecinde önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Polatlar davasının geçmişi

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım 2023 tarihinde düzenlenen geniş çaplı operasyonlarda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu toplam 24 şüpheli gözaltına alınmıştı. Bu operasyonun ardından 5 Kasım 2023’te hakimlik kararıyla, 16 şüpheli tutuklanmış, aralarında Polat çiftinin de bulunduğu 24 kişiden 16’sı tutuklanmıştı. Aynı zamanda, 27 şirkete kayyum atanmıştı.

Gözaltına alınanlar arasında yer alan Dilan Polat ve eşi Engin Polat, kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla karşı karşıya kalmıştı. Bu suçlamalar, davanın seyrini etkileyen önemli unsurlardan biri olarak öne çıkmıştı. Polatlar davasının devam eden süreçleri ve tahliye kararı sonrası nasıl gelişeceği merakla bekleniyor.

Dilan Polat’ın tahliye kararı, dava sürecinde önemli bir aşamayı işaret ederken, yasal sürecin nasıl ilerleyeceği hakkında belirsizlikler devam ediyor. Şimdi gözler, davanın diğer aşamalarında alınacak kararlar ve Polatlar’ın yargı sürecindeki durumuna çevrildi.