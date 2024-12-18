Ankara'nın Sincan ilçesinde 2022 yılında yaşanan trajik asansör kazasında hayatını kaybeden ortaokul öğrencisi Beren Su Bolat'ın davası başladı. Olay, “bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçlamasıyla 1 apartman yöneticisi ve 3 itfaiye görevlisinin yargı önüne çıkmasına yol açtı. Olayın detayları ise oldukça tartışmalı.

Duruşmaya, tutuksuz sanık Yılmaz Güney ve tutuklu sanıklar Bayram Babatürk, Buğra Yalabık ve Ercan Akyıldız katıldı. İddianamenin okunması ve sanıkların kimlik tespitinin ardından savunmalar alındı.

Tutuklu sanıklardan Bayram Babatürk, olay yerine geldiklerinde asansör odasının anahtarının bulunmadığını ve bu yüzden asansörü güvenli bir kata alamadıklarını belirtti. Babatürk, "Çocukları sakinleştirmeye çalışıyorduk. Ancak ekibimiz olarak bir kusurumuz olduğunu düşünmüyorum" dedi.

Olay anında Beren Su Bolat ile birlikte asansörde bulunan bir çocuk, yaşadıklarını anlattı. Asansörün hareket etmemesi üzerine itfaiye ekiplerinin talimat verdiğini ve Beren Su'nun çıkmaya çalışırken sesler duyduğunu belirtti. Ekiplerin Beren'e “ağaca tırmanır gibi” yüzüstü inmeyi söyledikleri ve Beren'in hareket ederken düşerek hayatını kaybettiği ifade edildi.

Beren Su Bolat’ın anne ve babası, sanıklardan şikayetçi olduklarını belirterek, davada adaletin sağlanmasını talep etti. Mahkeme, olayın yeniden incelenmesi için bilirkişi heyeti oluşturulmasına karar verdi. Duruşma, 17 Ocak’a ertelendi.