Vergi kaçırma ve kara para aklama suçlamalarıyla tutuklu bulunan Dilan Polat'ın ablası Sıla Doğu, doğum gününde aldığı evlilik teklifiyle yeniden gündeme geldi. Doğum gününü özel bir organizasyonla kutlayan Sıla Doğu, sevgilisi Uğur Körpe’nin evlilik teklifine “evet” dedi.
Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla tanınan Doğu, kutlamaya dair görüntüleri takipçileriyle paylaştı. Kutlamada yakın arkadaşları da hazır bulundu. Evlilik teklifinin yapıldığı anlar kısa sürede sosyal medyada yayıldı.
Hakkında soruşturma başlatılmıştı
Sıla Doğu ve kardeşi Dilan Polat hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca sosyal medyada yayınlanan bir video gerekçesiyle “hayasızca hareketler” suçundan re’sen soruşturma başlatılmıştı.
Dilan Polat’tan paylaşım
Cezaevinde bulunan Dilan Polat, ablasının aldığı evlilik teklifine sosyal medya hesabı üzerinden duygusal bir notla karşılık verdi. Polat, “Ay mutluluktan çıldıracağım” ifadesiyle mutluluğunu dile getirdi.