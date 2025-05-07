THYAO uçuşta: Yatırımcıların gözü bu 10 hissede!

Suudi Pro Lig'de kritik maç | Al Nassr vs Al İttihad saat kaçta, hangi kanalda?

Makedonya Göçmenleri yeniden bir arada

TUPRS uçuşta: Yatırımcıların gözü bu 10 hissede!

Inter - Verona maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Bunlar da ilginizi çekebilir

Para pul işlerinde kendilerini kaybeden CHP'yi kim dizayn ediyor?

15 dakikada ev nasıl toplanır? 15 dakikada ev toparlama taktikleri! İşte hızlı ve pratik çözümler

Cezaevinde bulunan Dilan Polat, ablasının aldığı evlilik teklifine sosyal medya hesabı üzerinden duygusal bir notla karşılık verdi. Polat, “Ay mutluluktan çıldıracağım” ifadesiyle mutluluğunu dile getirdi.

Sıla Doğu ve kardeşi Dilan Polat hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca sosyal medyada yayınlanan bir video gerekçesiyle “hayasızca hareketler” suçundan re’sen soruşturma başlatılmıştı.

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla tanınan Doğu, kutlamaya dair görüntüleri takipçileriyle paylaştı. Kutlamada yakın arkadaşları da hazır bulundu. Evlilik teklifinin yapıldığı anlar kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

“Gaz Pedal”, “Dacia” derken şimdi ne oldu? Tutuklanan Rapçi Lvbel C5 kimdir?

“Gaz Pedal”, “Dacia” derken şimdi ne oldu? Tutuklanan Rapçi Lvbel C5 kimdir?

Vergi kaçırma ve kara para aklama suçlamalarıyla tutuklu bulunan Dilan Polat'ın ablası Sıla Doğu, doğum gününde aldığı evlilik teklifiyle yeniden gündeme geldi. Doğum gününü özel bir organizasyonla kutlayan Sıla Doğu, sevgilisi Uğur Körpe’nin evlilik teklifine “evet” dedi.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.