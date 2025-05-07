Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, CHP İzmir İl Başkanlığı ve CHP İzmir Gençlik Kolları’nın düzenlediği etkinlikte İzmirli üniversite öğrencileriyle bir araya geldi. Buca Hasanağa Bahçesi’nde gerçekleşen buluşmaya Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman da katıldı.

Etkinliğe ayrıca CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya ve CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Ruhsar Selis eşlik etti.

“Başkanınız her sorunun çözüm adresi”

uluşmada Buca Belediye Başkanı Görkem Duman’ın da yer almasının çok kıymetli olduğunu dile getiren Milletvekili Mahmut Tanal, “Başkanımız, ‘Her türlü sorunun çözüm adresi benim’ dedi. Korkmadı, çekinmedi. Çağdaş, medeni, uygar bir şehirde yaşayan sosyal belediyeciliğin başkanı olarak o cesaretle karşınıza çıktı. Ne sorun varsa Başkanınız onu Allah’ın izniyle çözecek” diye konuştu. Siyasetçinin halktan korkmaması, halkın karşısına çıkması gerektiğini ifade eden Mahmut Tanal, internette cep telefonu numarasının bulunduğunu, öğrencilerin istedikleri her konuda kendisine WhatsApp üzerinden ulaşabileceklerini vurguladı.

Özgür üniversite vurgusu

Konuşmasında üniversitelerde ifade ve bilimsel özgürlüğün önemine değinen Mahmut Tanal, “Üniversitelerde TOMA olmaz. Üniversitelerde baskı olmaz. Üniversitelerde özgürlük olur. Özgürlüğün olmadığı bir ortamda bilim olmaz. Özgürlüğün olmadığı yerde, baskıyla korkuyla eğitim olmaz. Üniversitelerin özerkliği şarttır. Üniversite yönetiminin, öğretim üyelerinin, öğrencilerin katılımıyla seçilmesi lazım... Üniversiteler askeri kışla değil. CHP iktidarında üniversiteleri askeri kışla olmaktan çıkaracağız. TOMA üniversiteye girmeyecek” dedi.

Görkem Duman: “Gençlere pozitif ayrımcılık yapıyoruz”

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ise öğrencilere yönelik hizmetlerin süreceğini belirterek, “Geçtiğimiz günlerde üçüncü Kent Lokantamızı açtık. Tınaztepe Kampüsü’nün tam karşısında, Tarık Akan Gençlik Merkezi’nin önünde yer alıyor. Gençlere pozitif ayrımcılık yapmaya devam edeceğiz” dedi. Duman, İzmir’e gelen öğrencilerin ailelerinin gönlünün rahat olmasını istediğini belirterek, “Burada onların Görkem ağabeyi var” dedi.

Aslanoğlu: “Aydınlık yarınları gençlerle kuracağız”

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ise “Hizmetlerimizi oluştururken siz gençlere pozitif bir ayrıcalık yapacağımızı vurgulamak istiyorum. Geçtiğimiz günlerde üçüncü Kent Lokantamızı sizler için açtık; Tınaztepe Kampüsü’nün karşısında Tarık Akan Gençlik Merkezi’nin tam karşısında. Diğer illerden gelen arkadaşlarımızın anne babalarının içleri rahat olsun. Burada Görkem ağabeyleri var. Onlara çok iyi bakıyor” diye konuştu. CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu da aydınlık günlerin gençlerle birlikte geleceğini söyledi.