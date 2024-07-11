Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 şüpheli için hazırlanan iddianame, mahkeme tarafından iade edilmesinin ardından Ağır Ceza Mahkemesi savcılığın itirazını haklı bularak, Polat çiftinin Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına karar verdi. İstanbul merkezli altı ilde düzenlenen operasyonun ardından tutuklanan Polat çiftinin ilk duruşması 4 Eylül'de yapılacak.

Üç ayrı suçtan suçlama

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında olduğu 28 şüpheli hakkında kara para akladıkları iddiasıyla iddianame düzenlemişti. Savcılık, Polat çiftinin "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme," "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama," ve "7258 Sayılı Kanun'a muhalefet" suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

Tutuklu kalmaya devam edecekler

Gazeteci Emrullah Erdinç'in açıklamasına göre, Polat ailesinin 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşması 4 Eylül'de yapılacak. İddianamenin kabul edilmesinin ardından, mahkeme adli tatilin hemen sonrasında duruşmayı kararlaştırdı. Dilan Polat dahil tüm tutukluların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi ve aylık tutukluluk değerlendirmesi de 9 Ağustos'ta yapılacak.

İddianamede, Engin Polat'ın 2017 yılında yasal olmayan yollarla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giderek uluslararası yasa dışı bahis organizatörleriyle iş birliği yaptığı, bu süreçte hızla yükselerek kendini kabul ettirdiği ve jasminbet isimli yasa dışı bahis sitesinin kontrolünü ele aldığı belirtildi. Polat'ın amacı, yasa dışı bahis organizasyonlarından kazanılan paraları kripto varlıklara çevirerek yurt dışındaki ortaklarına aktarmaktı.

İddianamede, yasa dışı bahis parasının kripto paralara çevrilerek izlenemez hale getirildiği, paraların şirketler arasında nakit yatırılıp çekilerek gezdirildiği ve güzellik ve kozmetik sektöründe faaliyet gösteren şirketler kurularak nihai amaçların perdelenmeye çalışıldığı ifade edildi.

İddianamede, yüksek tutarlı paraların kripto cüzdanlar aracılığıyla muhafaza edilip lüks yaşam içinde kullanıldığı ve Milda isimli şirket üzerinden taşınmaz ve lüks araçlar alınarak aklanmaya çalışıldığı kaydedildi. Polat çiftinin, haksız kazançları kripto varlıklara çevirerek kayıtsız hale getirdiği ve örgütün her aşamada özel görevleri icra eden üyeleri aracılığıyla hareket ettiği belirtildi.

40 yıl hapis cezası istendi

Engin Polat, Dilan Polat, Sıla Doğu, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat, Mustafa Özalp ve Ahmet Gün hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme," "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama," ve "7258 Sayılı Kanun'a muhalefet" suçlarından 40 yıla kadar hapis cezası istendi.

Serbest burakılan anneanne örgüt üyesi çıktı

Dilan Polat'ın kardeşi Can Doğu ve Engin Polat'ın serbest bırakılan 74 yaşındaki anneannesinin de aralarında bulunduğu 18 şüpheli hakkında "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma," "7258 Sayılı Kanun'a muhalefet" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından 36 yıla kadar hapis cezası talep edildi.