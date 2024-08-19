Kasım ayından bu yana cezaevinde tutuklu bulunan sosyal medya fenomeni Dilan Polat, adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Polat’ın avukatı Hüseyin Kaya ve aynı dava dosyasında yargılanan kardeşi Sıla Doğu, tahliye süreci ve sonraki adımlar hakkında ilk açıklamalarını halktv.com.tr'ye yaptı.

‘Bu akşam 17.00 gibi çıkar’

Dilan Polat, eşi Engin Polat, kayınpederi Sezgin Polat ve kardeşi Sıla Doğu, lüks yaşamları ve kara para aklama suçlamasıyla uzun süre gündemde kalmıştı. Kasım ayında başlatılan soruşturma sonucunda Dilan Polat ve diğer aile üyeleri tutuklanmıştı. Şimdi, avukatı Hüseyin Kaya, Polat’ın bu akşam saat 17.00 veya 18.00 civarında cezaevinden tahliye edileceğini duyurdu. Kaya, "Duruşmalar öncesinde haklarında yeterli delil bulunmuyor ve güzel günlere ulaşacağız" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya kullanımı ve ailevi duygular

Avukat Kaya, Dilan Polat’ın cezaevi süreci nedeniyle sosyal medyada daha az aktif olacağını belirtti. Polat’ın kardeşi Sıla Doğu ise, ablasının kapalı görüşünden çıktığı zaman tahliye haberini aldıklarını ve "Çok mutluyuz, umarım diğer tahliye bekleyenler de benzer haberlere kavuşur" dedi.

Dilan Polat’ın duruşması ise 4 Eylül'de gerçekleşecek.