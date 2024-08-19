Dilan Polat’ın eşi Engin Polat ile birlikte İstanbul merkezli bir operasyonda tutuklanmasının ardından, Dilan Polat'ın tahliye kararı verildi. Mahkeme, Polat'ın tutuksuz yargılanmasına karar verdi.

Tahliye kararı

Tahliye kararının ardından, Engin Polat'ın kız kardeşi Kübra Uzun ve annesi Şükran Polat, Dilan Polat ile görüşmelerinin hemen sonrasında tahliye haberini yolda aldıklarını sosyal medyada duyurdu. İkili, tahliye işlemleri tamamlandıktan sonra Dilan Polat'ı almak üzere Silivri'ye geri döndü. Bu anlar, sosyal medyada dikkat çekici bir şekilde paylaşıldı.