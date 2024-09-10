Bunlar da ilginizi çekebilir

Ana muhalefet partisi CHP 'ye yüklenen Erdoğan, “Muhalefetin içler acısı durumunu görüyorsunuz. Çevre yağması almış başını gidiyor. İzmir'de balıklar nefes alamıyor. İş bilmezlikleri kendi tabanlarının bile sabrını taşıyor. Ortada fol yumurta yokken koltuk kavgası veriyorlar. Bizim eserimiz diyecekleri tek eserleri yok.” dedi.

Partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan , İzmir Körfezi’yle ilgili konuştu.

AK Partili İnan: "Çanakkale’den de Gazze’den de anlamazsın!"

AK Partili İnan: "Çanakkale’den de Gazze’den de anlamazsın!"

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.