Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında, başkan Fatih Karahan liderliğinde politika faizinin geleceği değerlendirilecek. Merkez Bankası, son beş aydır faiz oranını yüzde 50 seviyesinde sabit tutuyor.

Ekonomistler Değişiklik Beklemiyor

Ekonomistler, TCMB'nin bu toplantıda faiz oranında bir değişiklik yapmayacağı görüşünde birleşiyor. Reuters'ın düzenlediği ankete katılan uzmanlar, Merkez Bankası'nın Kasım ayına kadar faizleri sabit tutacağını tahmin ediyor. Ancak bazı uzmanlar, ekim ayından itibaren faiz indirimine gidilebileceğini belirtiyor.

Faiz İndirimi Sinyalleri

Ekonomistlere göre, en yüksek beklenti faiz oranının yüzde 50'de sabit kalacağı yönünde. Bloomberg HT'nin anketinde de benzer sonuçlar ortaya çıktı. Ankete katılan 24 kurumun büyük bir kısmı, yıl sonunda politika faizinin yüzde 47,5 seviyesine çekileceğini öngörüyor. En düşük beklenti ise yüzde 45 olarak kaydedildi.

Merkez Bankası’nın vereceği karar, Türkiye ekonomisi için kritik önem taşıyor ve piyasalar bu kararı yakından takip edecek.