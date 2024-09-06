Dilan Polat, 10 aydır ayrı kaldıkları ailesiyle kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, “Bugün tamamen kavuşma günü. Ailem yeniden bir araya geliyor, çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

Dilan Polat, ailesi ve kardeşi Sıla Doğu ile birlikte, tahliye kararı sonrası Engin Polat’ı karşılamak üzere Çorlu Karatepe Ceza İnfaz Kurumu’na gitti. Polat, Türk adaletine teşekkür ederek, "Türk adaleti sonunda tecelli etti. 10 aydır ailemiz ayrıydı, artık kavuştuk. Bugün tamamlandığımız bir gün" dedi.

Engin Polat ve Üç Sanık İçin Tahliye Kararı

Kara para aklama suçlamasıyla yargılanan Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün, geçtiğimiz duruşmada tahliye edildi. Toplam 28 sanığın yargılandığı davada tahliye kararının ardından Dilan Polat, ailece yeniden bir araya gelmenin heyecanını yaşadıklarını belirtti.

“Sosyal Medyada Paylaşım Yapmayacağım”

Gazetecilerin sosyal medya paylaşımlarına ilişkin sorularını yanıtlayan Dilan Polat, “Bir süre sosyal medya paylaşımı yapmayı düşünmüyorum. Ailemle bir arada olacağım inşallah” dedi. Mahkemenin verdiği tedbir kararlarına yönelik soruya ise Polat, "Hiç önemli değil" yanıtını verdi.

Sıla Doğu: “Her Zaman Masum Olduğumuza İnandım”

Dilan Polat’ın kardeşi Sıla Doğu da tahliye sonrası açıklamalarda bulundu. Doğu, “Her zaman suçsuz olduğumuzu ve masumiyetimize inandığımızı söyledim. Türk adaletine teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Engin Polat’ın, cezaevindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakılması bekleniyor.