Şehzadeler Belediyesi, Dünya Kitap Okuma Günü'nü anlamlı bir etkinlik ile kutladı. Prof. Dr. İlhan Varank Millet Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen "Kitabını Al Gel" etkinliği, kitapseverleri bir araya getirerek kitap okuma alışkanlığını teşvik etti.

Etkinlikte kitap okuma keyfi

Şehzadeler Belediyesi'nin düzenlediği "Kitabını Al Gel" etkinliği, Prof. Dr. İlhan Varank Millet Kütüphanesi'nde büyük bir ilgi gördü. Etkinlik, kitapseverlerin kendi seçtikleri kitapları okuduğu ve kitap sevgisini paylaştığı bir gün olarak dikkat çekti. Katılımcılar, bu anlamlı günde bir araya gelerek kitap okuma kültürünü destekleme fırsatı buldular.

Belediye Başkanı Durbay'dan açıklama

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, etkinliğin amacını topluma okuma alışkanlığı kazandırmak ve kütüphane kullanımını artırmak olarak belirtti. Durbay, "Kitap okuma alışkanlığını yaygınlaştırmak ve özellikle gençlerimizi kütüphanelere çekmek amacıyla bu tür etkinlikleri düzenlemeye devam edeceğiz," şeklinde konuştu.

Her yaştan katılımcı ile renkli anlar

Etkinlik, her yaştan kitapseverin katılımıyla gerçekleşti ve renkli anlara sahne oldu. Katılımcılar, kitap okuma saatlerini keyifli sohbetlerle birleştirerek hem sosyal bir deneyim yaşadılar hem de okuma alışkanlıklarını pekiştirdiler. Şehzadeler Belediyesi, kitap okuma etkinliklerini çeşitlendirerek daha geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyor.

Gelecek etkinlikler ve hedefler

Şehzadeler Belediyesi, kitap okuma kültürünü yaygınlaştırmak ve kütüphaneleri daha etkin kullanmak amacıyla benzer etkinlikleri düzenlemeye devam edecek. Belediye, bu tür etkinliklerle toplumun her kesimine kitap okuma alışkanlığı kazandırmayı ve kütüphane ziyaretlerini artırmayı hedefliyor.