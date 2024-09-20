Tahliye edilen çift, eski lüks yaşamlarına geri dönemedi ve yakın çevrelerinin desteğiyle hayatlarını sürdürüyor. Polat ailesinin bu süreçte yaşadıkları ve geçimlerini nasıl sağladıkları, aile avukatları tarafından kamuoyuna açıklandı.

Araçlar TMSF bünyesinde tutuluyor

Ailenin avukatı Sevinç Horoz, çiftin yaşadıkları eve dair bir tedbir kararı olduğunu, ancak evlerinde kalmaya devam edebileceklerini belirtti. Ayrıca çiftin lüks araçlarına dair çıkan haberlerin yanlış olduğunu vurgulayan Horoz, "Araçlar polis arabası yapılmadı, şu anda TMSF otoparkında tutuluyor. İade taleplerimiz şu an için olmadı, yargı sürecinde bunları değerlendireceğiz" dedi.

Yakın çevrenin desteğiyle ayakta kalıyorlar

Polat ailesinin geçimlerine dair açıklamalarda bulunan Horoz, ailenin şu an için yakın akraba ve arkadaşlarının yardımıyla hayatını sürdürdüğünü ifade etti. Avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere, masrafların bir kısmının karşılandığını belirten Horoz, "Malvarlıkları geri alındığında ve ticari faaliyetlerine döndüklerinde durum yeniden değerlendirilecek" dedi.

Dilan Polat’tan samimi açıklamalar

Instagram hesabını aktif olarak kullanmaya başlayan Dilan Polat, bir takipçisinin "Malvarlıklarınızı geri aldınız mı?" sorusuna, "Hiçbir şeyi geri alamadık, mahkeme sürecimiz devam ediyor. Adalete güveniyoruz. Araçlarımız ve şirketlerimiz hâlâ devletin elinde. Nasıl geçineceğimizi bilmiyorum, ama Allah büyüktür" şeklinde cevap verdi. Polat, serbest bırakılmalarının kendileri için en büyük kazanç olduğunu da sözlerine ekledi.

Geçim sıkıntıları yaşayan çiftin, yargı sürecinin sonunda malvarlıklarına erişip erişemeyeceği merakla bekleniyor.