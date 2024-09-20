Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, şeker pancarı alım fiyatlarının haftaya açıklanacağını belirterek, “Şeker pancarı fiyatlarıyla alakalı bundan önce olduğu gibi bütün hesaplarımızı kılı kırk yararak yapıp açıklayacağız” dedi.

Şeker pancarında hasat başlamasına rağmen pancar alım fiyatının hâlâ açıklanmamasıyla eleştirilen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, şeker pancarı alım fiyatlarının açıklanacağı tarihi duyurdu. Fiyatları haftaya açıklayacaklarını duyuran Yumaklı, “Elbette Konya'nın beklediği haber daha var bizden. İnşallah önümüzdeki hafta içinde şeker pancarı fiyatlarıyla alakalı bundan önce olduğu gibi bütün hesaplarımızı kılı kırk yararak yapıp açıklamış olacağız” diye konuştu.

“Su fakiri olan ülkeler arasına girmemiz işten bile değil”

Bakan İbrahim Yumaklı, ayrıca su kıtlığına dikkati çekerek, “Biz bin 313 metreküplük kişi başına düşen suyla su stresi altında olan bir ülkeyiz. Suyumuzu, yönetmezsek, bin metreküpün altına düştüğünde kategori olarak, su fakiri olan ülkeler arasına girmemiz işten bile değil” ifadelerini kullandı.

“Elimizdeki suyu kullanmakla alakalı eğer yapılması gerekenleri yapmazsak, çok değil sadece 5-6 sene sonra bugünkü pozisyonumuzdan çok daha farklı ve istemeyeceğimiz sonuçları görebiliriz” diye devam eden Yumaklı şunları söyledi:

“Bir tarafta vahşi sulama, bir tarafta damlama sulama. Devlet damla sulama yatırımlarının yarısını, bunu yapan üreticilerimize veriyor. Sulama kanallarını kapalı sulama sistemlerine çevirmek için bütçesinin büyük bir kısmını harcamaya devam ediyor. Belediyelerimizin kayıp kaçak oranlarının artırılması konusunda ulusal su kurulda başta olmak üzere çok yoğun çalışmalar var. Sanayimizin kullandığı suyu yani gri su dediğimiz suyu arıtarak tekrar üretim proseslerinde bir daha bir daha mümkün olduğu kadar kullanılmasının da yine suyun yönetiminin en önemli unsurlarından bir tanesi olduğunu söylemek isterim.”