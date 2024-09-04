Dünya genelinde gençlerin aile evlerinden ayrılma yaşları ülkeden ülkeye büyük farklılıklar gösteriyor. İsveç, ortalama 17.8 yaşla gençlerin aile evinden en erken ayrıldığı ülke olurken, Türkiye 30.2 yaş ortalamasıyla dünya sıralamasında orta sıralarda yer alıyor.

Avrupa ve kuzey ülkeleri

İsveç ve diğer Kuzey Avrupa ülkeleri, gençlerin aile evlerinden erken ayrılmasıyla dikkat çekiyor. Danimarka ve Finlandiya gibi ülkelerde bu yaş ortalaması 21’in üzerinde iken, Norveç ve İzlanda'da ise 22'ye kadar çıkıyor. Bu durum, bu ülkelerdeki sosyal ve ekonomik faktörlerle ilişkilendiriliyor.

Orta ve Güney Avrupa

Fransa, Almanya ve Hollanda gibi Orta Avrupa ülkelerinde, gençlerin aile evinden ayrılma yaşı genellikle 23-24 arasında değişiyor. Bu ülkelerde gençlerin bağımsızlık kazanması için biraz daha uzun bir süre geçmesi gerekebiliyor.

Güney Avrupa ve diğer bölgeler

Güney Avrupa ülkelerinde, örneğin İtalya ve İspanya'da aile evinden ayrılma yaşı 25'in üzerine çıkıyor. Türkiye'nin 30.2 yaş ortalaması, bu ülkelerle benzer bir seviyede bulunuyor. Daha uzak bölgelerde, örneğin Hindistan ve Pakistan'da ise ayrılma yaşları 30’un üzerinde seyrediyor.

İşte tam liste;

İsveç: 17.8

Danimarka: 21.1

Finlandiya: 21.9

Norveç: 22.1

İzlanda: 22.3

Fransa: 23.6

Almanya: 23.7

Hollanda: 24.0

Belçika: 24.1

Birleşik Krallık: 24.3

Kanada: 24.6

Avusturya: 25.0

İrlanda: 25.1

Avustralya: 25.3

Yeni Zelanda: 25.5

İspanya: 25.9

İtalya: 26.0

Portekiz: 26.1

İsviçre: 26.2

Amerika Birleşik Devletleri: 26.8

İsrail: 27.0

Çek Cumhuriyeti: 27.2

Macaristan: 27.3

Yunanistan: 28.0

Kıbrıs: 28.2

Romanya: 28.4

Polonya: 28.6

Bulgaristan: 28.7

Malta: 29.3

Bosna-Hersek: 29.4

Sırbistan: 29.6

Karadağ: 29.7

Kuzey Makedonya: 29.8

Arnavutluk: 30.0

Moldova: 30.1

Fas: 30.4

Hindistan: 30.5

Pakistan: 30.7

Bangladeş: 30.8

İran: 31.0

Türkiye: 30.2