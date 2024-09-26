Çift, oğullarını kucaklarına almanın sevinciyle ilk kez anne-baba olmanın heyecanını paylaştı.

2019 yılında mutlu bir şekilde evlenen Berkay Hardal, "İstanbullu Gelin" dizisiyle tanınmış bir isim olarak dikkat çekiyor. Çift, daha önce bebek beklediklerini duyurmuş ve “Bir süredir sizinle paylaşmak istediğimiz minik sırrımız” notuyla birlikte sevinçlerini takipçileriyle paylaşmıştı.

Dilan Telkök ve Berkay Hardal, bebeklerinin cinsiyetini öğrenmek için düzenledikleri bir partiyle mutluluklarını taçlandırdı. Aileleri ve yakın arkadaşlarıyla birlikte gerçekleştirdikleri etkinlikte, su dolu yuvarlak bir fanustan mavi duman çıkmasıyla bir erkek bebek bekledikleri netleşti.

Berkay Hardal, sosyal medya hesabından hastanede çekilen fotoğraflarla bu güzel haberi duyurarak, “Evimizin neşesi, hoş geldin” mesajını paylaştı. Çift, mutlu evlilikleri süresince kazandıkları bu yeni mutluluğun tadını çıkarırken, takipçileri de onları tebrik etmek için yorum yağmuruna tuttu.