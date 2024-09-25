Genç fenomen, memleketi Bursa’da düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı. Törene, Dilan ve Engin Polat çiftinin yanı sıra çok sayıda sosyal medya fenomeni katıldı. Aykut, gözyaşları içinde toprağa verildi.

Olayın Gelişimi

Kübra Aykut’un düşüşü, Sultanbeyli ilçesi Hasanpaşa Mahallesi Gişe Sokak'taki evinde gerçekleşti. Olayın ardından site güvenliği durumu bildirerek polis ve sağlık ekiplerini olay yerine çağırdı. Fenomenin cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsinin tamamlanmasının ardından Aykut’un cenazesi Bursa’ya getirildi.

Gözyaşları İçinde Defnedildi

Kübra Aykut’un cenazesi, Yıldırım ilçesi Selçukbey Mahallesi'nde bulunan Fatih Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Törene AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı İrfan Akkaya, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ve çok sayıda sosyal medya fenomeni katıldı. Dilan Polat ve Engin Polat çifti, cenaze törenine koruma ordusuyla katılırken, gazetecilerin görüntü almasını istemedi.

Sosyal Medya Fenomenlerinin Bir Araya Geldiği An

Kübra Aykut’un ani kaybı, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Cenaze töreninde Aykut’un yakın arkadaşları ve sosyal medya fenomenleri, genç kadının hayatını kaybetmesi nedeniyle derin bir üzüntü yaşadı. Aykut’un anısına saygı duruşunda bulunulurken, sevenleri duygusal anlar yaşadı.