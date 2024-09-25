Sivas'ta uzun yıllardan beri Kangal köpeği besleyen, köpekleri ile tüm Türkiye'de tanınan Kangal Köpeği Sevenler ve Koruyanlar Derneği Başkanı Orhan Yalçınkaya (51) geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Kentte yaklaşık 30 yıldan beri kendisine ait Kangal köpeği çiftliğinde Kangal yetiştiren ve yurt dışı başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanına Kangal köpeği gönderen evli ve iki çocuk babası Orhan Yalçınkaya, Sularbaşı Mahallesi Sularbaşı Caddesi'nde arabasını pak ettikten sonra aniden rahatsızlandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Sivas Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yalçınkaya, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.