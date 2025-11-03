İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın belediye hizmet binasında uyguladığı yeni oturma düzeni tartışma yarattı.

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Dilaver Kişili, düzenlemeyi “şekilcilik” olarak nitelendirdi ve sert eleştiriler yöneltti.

Kişili, Tugay’ın göreve geldiği günden bu yana kadro değişiklikleri, görevden almalar ve “yönetim biçimi” çalışmalarıyla gündeme geldiğini belirterek, artık “icraata odaklanması gerektiğini” söyledi.

“Makam odalarını kaldırmak pazarlama hamlesi”

Kişili, Tugay’ın “makam odalarını kaldırdık” açıklamasına atıfta bulunarak şöyle konuştu:

“Sayın Başkan’ın ‘makama odalarını kaldırdık’ diyerek pazarlamaya çalıştığı oturma düzeni ne bizi ne de İzmirli hemşehrilerimizi ilgilendiriyor.

Sokakları makam odası, vatandaşın yanını makam koltuğu olarak gören AK Partili yerel yöneticilerimizi örnek almasını diliyoruz.”

“İzmir en kara dönemini yaşıyor”

Kişili, İzmir’in altyapıdan ulaşıma, atık yönetiminden kötü koku problemine kadar birçok alanda ciddi sıkıntılar yaşadığını vurguladı:

“İzmir’de belediyecilik hizmetlerine; yaz döneminde kesintileri zirve yapan, halen daha devam eden musluktan akan su kadar muhtaç olan vatandaşlarımızın beklentisi bu değildir.

Hangi bürokratın nerede oturacağından çok, ne hizmet yapacağını merak eden İzmirliler ile artık dalga geçmeyi bırakın.

İzmir altyapıdan ulaşıma, kokudan atıkların bertarafına kadar birçok konuda en kara zamanlarını yaşıyor.” TOKİ İzmir projeleri belli oldu: İşte ilçe ilçe konut sayıları İçeriği Görüntüle

“İlçe belediyelerine amir gibi davranmaktan vazgeçin”

Kişili, Tugay’ın ilçe belediyeleriyle ilişkilerini de eleştirerek şunları söyledi:

“İlçe belediye başkanlarına sanki onların amiriymiş gibi davranmaktan vazgeçip ortak projeler hayata geçirin. Belediyeler arasında ayrımcılık yapmak yerine kentin genel sorunlarına odaklanın. Kentte sürekli kaos yaratan ve artık beceriksizliğini beddua ederek kapatmaya çalışan Sayın Tugay’ın önünü açmak için verilen destekleri de görmezden geldiği aşikardır.”

“Estetik yerine belediyecilik örneği alın”

Kişili, Cemil Tugay’ın geçmiş kariyerine göndermede bulunarak açıklamasını şu sözlerle tamamladı: