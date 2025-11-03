Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı enflasyon verilerini değerlendirirken, 2026 yılı vergi ve harç güncellemelerinin yeniden değerleme oranından daha düşük olacağını açıkladı.



Enflasyon rakamları ve dezenflasyon süreci

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, yıllık enflasyon 2022 sonunda yüzde 64, 2023 sonunda yüzde 65 olarak gerçekleşmişti. 2024’te yüzde 44’e, 2025 yılı Ekim ayında ise yüzde 32,9’a geriledi.

Bakan Şimşek, “Yıllık enflasyon ekimde sınırlı da olsa geriledi. Dezenflasyon sürecinde geçici dalgalanmalar yaşanabiliyor. Son dönemde bir yavaşlama gözlense de genel tablo değişmedi. Destekleyici küresel ve yurt içi koşullar sayesinde dezenflasyonun devam etmesini öngörüyoruz” dedi.

2026 yılı yeniden değerleme oranı

Şimşek, bütçe imkanları ve enflasyon hedefleri dikkate alınarak, 2026 yılı için vergi ve harçlardaki güncellemenin yeniden değerleme oranından daha düşük olacağını açıkladı.

“Kalıcı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda politikalarımızı kararlılıkla uyguluyor, enflasyon üzerindeki arz yönlü baskıları azaltacak yapısal adımları atıyoruz” ifadelerini kullandı.