Karne Medya Grubu İmtiyaz Sahibi Dilek Köktaş Gündoğdu, Ege TV Program Müdürü, Haber Spikeri ve Sunucu İlkay Kıyak'ın sunduğu, 'İlkay Kıyak ile Hayatın İçinden' programının ilk yayın konuğu oldu.

Haber Ekspres Gazetesi'nden Burcu Yanar'ın haberine göre, yayında medya dünyasının girişi yolculuğunu anlatan Dilek Köktaş Gündoğdu, şunları söyledi: " Kendi hayallerimi gerçekleştirdim. Bir iş insanı olarak hayalimdeki işi kurdum. Bilirkişi, mali müşavir ve organik tarım uzmanı olarak görevlerim devam ediyor. Eşimin bir hayali vardı. Ben de eşimin hayalini gerçekleştirmesine destek olmak ve yanında olmak için medya sektörüne girdim. Ve Bilirkişi olarak birçok soru ve sorunlarla karşılaştığım için 'Bir Bilene Danışın' programı ile de her Cumartesi günü saat 12.00'de Ege TV'de izleyicilerimize merak ettikleri bilgileri alanında uzman konuklarımla vereceğiz."

Sosyal projelerde de aktif görev alan Dilek Köktaş Gündoğdu, İzmir'de ve Ege'de faaliyet gösteren Tüm Bilirkişiler Mesleki ve Dayanışma Derneği'nin Kurucu Başkanı olarak görevine devam ediyor.

İlkay Kıyak ile Hayatın İçinde Programı, hafta içi her gün saat 14.00-16.00 arasında Ege TV'de yayınlanıyor.