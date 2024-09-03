Gürer'in sunduğu ilk kanun teklifinde, T.C. Ziraat Bankası A.Ş., diğer kamu bankaları ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden alınan tarımsal kredilere tahakkuk eden faizlerin, Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinden karşılanması öngörülüyor. Ayrıca çiftçilerin, ana para borçlarının Ocak 2027’ye kadar ertelenmesi planlanıyor.

Bu düzenleme, mali zorluk çeken çiftçilerin üzerindeki baskıyı hafifletmeyi ve kredi borçlarını daha rahat ödeyebilmelerini hedefliyor. Bunun yanı sıra, teklif kapsamında tarımsal kredilere ilişkin başlatılan idari ve kanuni takip işlemlerinin durdurulması da çiftçilerin yükünü azaltacak diğer önemli bir unsur olarak sunuluyor.

Esnaf ve sanatkârlar için de destek paketi

Gürer’in sunduğu ikinci kanun teklifi, tarımsal üretimin yanı sıra esnaf ve sanatkârların da mali zorluklarla başa çıkabilmeleri için desteklenmesini amaçlıyor. Bu teklif, özellikle küçük işletmelerin finansal sıkıntılarının çözülmesi adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Gürer, esnaf ve sanatkârların ekonomideki rolüne dikkat çekerek, bu kesimlerin desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Gürer: "Üreticiyi ve esnafı ayakta tutmalıyız"

Milletvekili Gürer, çiftçi ve esnafın üretimde devamlılığının sağlanmasının ülke ekonomisi için hayati önem taşıdığını belirtti. Gürer, bu kanun teklifleri ile tarımsal üretim ve esnafın finansal istikrarını sağlamayı hedeflediklerini ifade etti. Özellikle son dönemde artan maliyetler ve ekonomik belirsizlikler nedeniyle zor günler geçiren çiftçiler ve esnaf için bu düzenlemelerin acil olarak hayata geçirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Çiftçi ve esnaf için umut ışığı

Ömer Fethi Gürer’in sunduğu bu iki kanun teklifi, tarımsal üretimi ve küçük işletmeleri destekleyerek, ekonomik sıkıntılarla mücadelede önemli bir adım olarak görülüyor. Tekliflerin yasalaşması halinde, özellikle tarımsal üretimde yaşanan zorlukların aşılması ve esnafın daha güçlü bir yapıya kavuşması bekleniyor.