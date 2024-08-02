Aksaray'da zabıta ekipleri tarafından yapılan operasyonda yanlarında çocuklarla birlikte dilenen 4 kadının üzerinden 30 bin 120 TL çıktı.

Aksaray Belediyesi zabıta ekipleri, kent merkezinde dilencilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, yanlarındaki çocuklarla birlikte dilenen dört kadın yakalandı.

İl dışından geldiği belirlenen dilencilerin üzerinden 30 bin 120 TL çıktı. Paralara el konulurken, dört kadın hakkında 'Kabahatler Kanunu' kapsamında bin 152'şer TL idari para cezası uygulandı.