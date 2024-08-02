Merkezefendi Belediyesi, girişimci kadınlara destek olmak ve vatandaşlara keyifli bir zaman sunmak amacıyla düzenlediği ‘Ornaz Vadisi Yaz Şenliği’ni yarın akşam başlatıyor. Etkinlik, 3, 4, 10 ve 11 Ağustos tarihlerinde saat 20.00’de başlayıp gece 23.30’a kadar sürecek. Şenlik, bu dört gün boyunca çeşitli konserler, yarışmalar, sürpriz hediyeler ve eğlenceli aktivitelerle dolup taşacak.

Şenlikte, girişimci kadınların el emeği ürünleri 80 farklı stantta sergilenecek. Katılımcılar, çeşitli el yapımı ürünlerin yer aldığı stantlarda alışveriş yapma fırsatı bulacak. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, şenliğin girişimci kadınlara destek olmak amacıyla düzenlendiğini ve bu tür etkinliklerin kadın girişimcilerin tanınması açısından önemli olduğunu vurguladı.

Ornaz Vadisi Yaz Şenliği, sadece alışveriş değil, aynı zamanda eğlence dolu bir akşam vaat ediyor. Konserler, çeşitli yarışmalar ve sürpriz hediyelerle dolu program, tüm yaş gruplarından katılımcılar için keyifli bir deneyim sunacak. Etkinlikte, hem yetişkinler hem de çocuklar için çeşitli aktiviteler yer alacak.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, şenlik için yaptığı açıklamada, “Beklenen Ornaz Vadisi Yaz Şenliğimiz yarın başlıyor. 7’den 70’e tüm hemşehrilerimiz tarafından büyük ilgi gören şenliğimiz ile girişimci kadınlarımıza destek oluyor, onların ürünlerini tanıtıyoruz. Sadece alışveriş değil, konserden yarışmalara birçok etkinliğimiz hemşehrilerimizi bekliyor olacak. Herkesi yarın şenliğimize davet ediyorum,” dedi.