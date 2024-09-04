İzmir'de bir sokak röportajında ​​Instagram'ın erişiminin engellenmesi ve hayvan yasasını eleştiren Dilruba Kayserilioğlu, 12 Ağustos'ta tutuklandı. 'Halkı akraba ve düşmanlığa teşvik ve aşağılama' ve 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamaları ile Kayserilioğlu'nun tutukluluğuna avukat olan Hüseyin Yıldız itiraz etti. Ancak itiraz reddedildi. İkinci kez yapılan bir itiraz üzerine Dilruba Kayserilioğlu'nun 'Hakaret' suçlamasından tutukluluğu kaldırıldı ve yurt dışı yasağı getirildi. 'Halkı akraba ve düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla tutukluluğu devam eden Dilruba Kayserilioğlu'nun serbest bırakılması için tekrar itiraz edildi. Bu son itiraz üzerine Kayserilioğlu 29 Ağustos'ta tahliye edildi.

Dilruba Kayserilioğlu, TCK 216/1 ve 2 ile 218 gruptan 'Halkı kin ve düşmanlığa yöneldi' suçunu basın yoluyla işlenmekten 6 yıllık hapis istemiyle dün hakim karşısına çıktı. Mahkeme, Dilruba Kayserilioğlu hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa teşebbüs' suçundan oluşmadığından beraatine karar verdi. 'Halkın bir kesimini alenen aşağılamak' suçundan ise 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, bu eylemin basında yayınlanması için cezayı TCK 218 maddesinin gereğini 1/2 artırarak 9 aya çıkardı. Mahkeme ayrıca, 1/6 indirim iyi hal indirimi cezayı 7 ay 15 gün düşürdü. Hakim, hükmün açıklanmasını geri bıraktı ve Dilruba Kayserilioğlu'nun adli kontrol yetkisi kaldırıldı.

Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla dava açıldı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilruba Kayserilioğlu hakkında bu kez 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla iddianame hazırlandı. Dilruba Kayserilioğlu, 4 yıl kadar hapis istemiyle yargılanacak.